Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон после победы над "Ахматом" (3:1) в матче 5-го тура РПЛ ответил на вопрос о том, знает ли он, что игра следующего тура с ЦСКА — главный матч сезона для болельщиков красно-белых.
"Я знаю, что это главный матч для многих людей, матч в котором всегда будет очень много эмоций. Конечно, мы будем стараться показать свой лучший футбол, чтобы обрадовать наших фанатов. Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый", - цитирует Ларссона Sport24.ru.
Джордан Ларссон: надеюсь, что после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый цвет
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