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Федор Чалов: соперники настраиваются на меня иначе после звания лучшего бомбардира РПЛ

Лучший бомбардир чемпионата России-2018/19 нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как против него действуют соперники в нынешнем сезоне.

"Прошло уже пять туров в новом сезоне. То, что было в прошлом, остаётся там. Нужно с новыми силами в новом сезоне показывать ещё более хороший результат.

Безусловно, чувствую, что соперники настраиваются на меня иначе после звания лучшего бомбардира лиги. Хотелось бы продолжить это, чтобы ко мне относились ещё более внимательно.

Как пережил неделю, насыщенную слухами о моём будущем? Я абстрагируюсь от этого и делаю то, что должен. Выхожу на футбольное поле и стараюсь играть в красивый футбол", - цитирует Чалова "Матч ТВ".

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Теги: Чалов ЦСКА
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