- Возможно, впервые в новом сезоне у болельщиков красно-белых появился повод для оптимизма. Олег Кононов впервые отрядил в стартовый состав новичков, Тиля, Шюррле и Джордана, и это по всем параметрам несыгранное и сырое сочетание сходу оказалось весьма эффективным.
Согласен с героем встречи, автором дубля, Бакаевым, который отметил, что класс новичков-партнеров бросался в глаза. В итоге Тиль оформил две голевые передачи, Шюррле забил сам и отдал результативный пас.
Справедливости ради надо сказать, что «Ахмат» провел очень неудачный матч, особенно в первом тайме. Но «Спартак» все равно выглядел неплохо, а главное продемонстрировал потенциал для роста, - передает слова эксперта Sportbox.ru.
Александр Бубнов: впервые в этом сезоне у болельщиков "Спартака" появился повод для оптимизма
Известный специалист Александр Бубнов прокомментировал матч 5-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Спартак" (1:3).
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