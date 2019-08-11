«Мы чувствовали, что в последнее время на команду и тренера оказывается большое давление.
Из-за этого у нас был сумасшедший настрой. Понимали, что будет тяжело. Слава богу, что для нас все хорошо сложилось.
«Спартак» провел свой лучший матч в сезоне? Думаю, да. И надеюсь, не последний», — передает слова футболиста Sport24.ru.
Зелимхан Бакаев: матч с "Ахматом" - лучший для "Спартака" в этом сезоне
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Ахматом» в 5-м туре РПЛ со счетом 3:1 заявил, что красно-белые провели свой лучший матч в сезоне. Бакаев в этой встрече оформил дубль, еще один гол за «Спартак» забил Андре Шюррле.
ТАСС
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