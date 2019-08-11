Зелимхан Бакаев: матч с "Ахматом" - лучший для "Спартака" в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Ахматом» в 5-м туре РПЛ со счетом 3:1 заявил, что красно-белые провели свой лучший матч в сезоне. Бакаев в этой встрече оформил дубль, еще один гол за «Спартак» забил Андре Шюррле.



ТАСС