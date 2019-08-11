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Рашид Рахимов: мы провалили первый тайм, сами проиграли игру

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился впечатлениями от прошедшей игры против московского "Спартака"

- Мы провалили первый тайм. Привезли сами себе два гола в ситуациях, которые даже не располагали к этому. Подаем угловой - привозим себе контратаку и пропускаем гол. Второй гол - разыгрываем мяч от ворот и пропускаем гол. Я не понимаю, как так может быть. Мы говорили о таких моментах. В целом, первый тайм не удался. Минут двадцать играли нормально, а потом стали совершать простые ошибки, стали много терять мяч.

На второй тайм вышли с настроем, но, к сожалению, технический брак мешал нам проводить атаки. Третий пропущенный гол все закрыл. Отыграв один мяч, стали играть более эмоционально, стали больше двигаться, даже вдесятером. Но этого мало. Видел настрой ребят до игры, он был очень хороший. Может быть, перегорели. В любом случае, это наши проблемы. Мы сами проиграли игру.

- Мбенг не совладал с эмоциями, получил красную карточку, что произошло?

- Это эмоции. После забитого мяча он получил желтую, на мой взгляд, за такое не дают желтую карточку. Успокаивают игроков, они идут к центру и все. А тут соперник видел, что у Мбенга уже есть карточка, и грамотно спровоцировал его на второе предупреждение.

- Выход Митришева в основном составе оправдал себя?

- Он не попал в игру, так бывает, ничего страшного.

- Прошло пять туров, команда забила 4 гола, и ни один из них не был забит в ходе позиционной атаки. А сегодня первый удар в створ ворот соперника нанесли чуть ли не на 70-й минуте. Почему так происходит?

- Такие матчи бывают. Чтобы вести позиционную игру нужны игроки хорошего уровня. Наши ребята стараются и выкладываются по максимуму. Но когда есть технический брак - ломается много атак. Когда нарабатываешь что-то в тренировках, и на третьем или четвертом пасе это ломается, у чужих ворот становится меньше зон. На первый план выходит уровень технической оснащенности, работа с мячом, умение оценить ситуацию. Не нужно акцентировать внимание на сегодняшнем матче. У нас были и другие матчи, в которых мы создавали моменты, но не реализовали их. Нам лучше удается игра вторым номером, и мы это понимаем. Забивного нападающего у нас, к сожалению, нет.

ФК "Ахмат"

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Теги: Спартак Ахмат Рахимов
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