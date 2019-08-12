"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 28-летнего шотландца 12 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Scottish Sun.



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Самому игроку "Зенит" готов платить 70 тысяч фунтов в неделю. Контракт Форреста с "Селтиком" рассчитан до 2022 года.Полузащитник является воспитанником клуба из Глазго. Он дебютировал за команду в 2010 году и с тех пор провел за нее 354 матча, в которых забил 75 голов и сделал 73 передачи. Также в его активе 5 голов в 30 матчах за сборную Шотландии.В прошлом сезоне Форрест был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии по версии журналистов и игроков.