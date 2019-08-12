» » Сотрудник, кричавший "судья-козел": лучше бы это был кто-то другой

Сотрудник, кричавший "судья-козел": лучше бы это был кто-то другой

Экс-сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов, оскорбивший судью Алексея Сухого по ходу матча 5-го тура между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), рассказал о том, какие обязанности у него были на стадионе.

– Есть разговоры, что это не вы подходили к микрофону, а кто-то из высшего руководства клуба. Можете ответить?

– Знаете, лучше бы и правда это был кто-то другой. Мне неприятно что мое имя сейчас везде мусолят. Я три года работаю в системе "Ахмата", на стадионе, ничего подобного раньше не случалось. Раньше я не пользовался служебными полномочиями, выполнял только свои обязанности. Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз.

– Какие у вас были обязанности на стадионе?

– Я – сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены". Был. Контактировал с журналистами, выдавал аккредитации, манишки, сопровождал до пресс-конференции. Во время матча контактировал со старшим по стюардам, показывал, где у нас есть проблемные зоны, где что. Вообще все сотрудники "Ахмат Арены" работают во всех направлениях, если надо, выполняют любые обязанности.

"СЭ"



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Ахмат Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Малком: я хочу остаться в "Зените" и творить историю 1
Евгений Алдонин требует от МВД 47,3 млн руб
Сотрудник, кричавший "судья-козел": лучше бы это был кто-то другой 1
Тренер "Вулверхэмптона" о VAR: мы не должны позволить испортить футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч с "Краснодаром"
Рафинья Алькантара близок к переходу в "Валенсию"
Наставник "Селтика": Форрест просто хочет играть
Судьи испортили старт РПЛ. В каждом туре по результативной ошибке 7
Дмитрий Назаров: с нашим Зелимханом не приходится тужить (видео) 3
Константин Кучаев: пора уже определиться, играть нам с VAR или без
"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Селтика"? 8
Агент Рибери: со стороны "Локомотива" есть реальный интерес 13
"Интер" предложит "Роме" за Джеко 18 миллионов евро
Андрей Созин: Чалов лежит в штрафной в крови, а Мешков рядом и ничего не видит 3
Юнес Намли: состав "Краснодара" соответствует уровню Лиги чемпионов
Дмитрий Селюк: "Зенит" явно переплатил за Малкома 2
Сергей Кирьяков: Джорджевич должен отлично подойти "Локомотиву" 1
Рашид Рахимов: мы провалили первый тайм, сами проиграли игру 2
Спортивный директор "Монако" покинул свой пост
Акинфеев вышел на 2-е место по появлениям в стартовом составе в чемпионатах России
На матче чемпионата Украины включили песню со словами "Я люблю тебя, Москва" 9
Зелимхан Бакаев: матч с "Ахматом" - лучший для "Спартака" в этом сезоне 9
Александр Бубнов: впервые в этом сезоне у болельщиков "Спартака" появился повод для оптимизма 8
Леонид Слуцкий сходил на концерт Pink
Зелимхан Бакаев: обычная неделя, еще предстоит много работы 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Локомотив" - "Урал": фотоотчет встречи
Андрей Червиченко: с Шюррле "Спартак" попал в самое яблочко 6
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел на удивление прилично, команду есть за что похвалить 4
Федор Чалов: соперники настраиваются на меня иначе после звания лучшего бомбардира РПЛ 1
Все новости