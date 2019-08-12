Сотрудник, кричавший "судья-козел": лучше бы это был кто-то другой

Экс-сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов, оскорбивший судью Алексея Сухого по ходу матча 5-го тура между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), рассказал о том, какие обязанности у него были на стадионе.– Знаете, лучше бы и правда это был кто-то другой. Мне неприятно что мое имя сейчас везде мусолят. Я три года работаю в системе "Ахмата", на стадионе, ничего подобного раньше не случалось. Раньше я не пользовался служебными полномочиями, выполнял только свои обязанности. Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз.– Я – сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены". Был. Контактировал с журналистами, выдавал аккредитации, манишки, сопровождал до пресс-конференции. Во время матча контактировал со старшим по стюардам, показывал, где у нас есть проблемные зоны, где что. Вообще все сотрудники "Ахмат Арены" работают во всех направлениях, если надо, выполняют любые обязанности.