Бразильский нападающий Малком, этим летом перешедший в «Зенит» из «Барселоны», прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой он может уйти из петербургского клуба уже в январе из-за расизма фанатов.
«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — сказал Малком в интервью Sport24.
Малком: я хочу остаться в "Зените" и творить историю
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»