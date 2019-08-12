Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с наибольшей вероятностью продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Турции. На данный момент хавбек имеет предложение от двух клубов.
Также у футболиста был вариант с «Рубином», за который он уже выступал ранее, однако предложение не устроило игрока. При этом Натхо хотел вернуться в ЦСКА, но армейцы ответили отказом.
Последней командой Натхо был «Олимпиакос», который он покинул в конце июля.
Sport24
Источник: ЦСКА отказался от услуг Натхо
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