По информации Metaratings, что руководство питерского клуба намерено уволить главу скаутской службы Антона Евменова:
- Недовольство работой главного скаута связано с тем, что за последнее время были допущены ряд серьёзных ошибок. Так, в 2018 году Евменов не сумел договориться с Иваном Обляковым, который в итоге оказался в ЦСКА.
Три серьезные ошибки были допущены и в этом году. Так, за трансфер Алексея Сутормина питерцам пришлось серьёзно переплатить, перекупая его из "Рубина". До сих пор не оформлены отношения с Данилой Круговым, за которого идёт борьба с тем же ЦСКА.
Последней каплей стал провал в переговорах по молодому таланту Даниле Ведерникову из "Краснодара". 18-летний игрок, выступающий на дефицитной позиции левого защитника, 10 дней тренировался в "Зените-2", но в конце концов оказался с "Ростове", с которым подписал 5-летнее соглашение, - приводится на сайте Metaratings.
"Зенит" хочет уволить главу скаутской службы Евменова?
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