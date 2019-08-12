Магомед Оздоев: Дзюба всегда был лидером

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал об атмосфере в команде:
– Положительная атмосфера в команде? Когда есть результат – атмосфера всегда хорошая. Команда проверяется, когда результата нет. У нас такой проверкой был ноябрь прошлого года. Результаты были не лучшими. Но что-то изменилось – каждый игрок понял, что "Зенит" должен быть на первом месте, и после зимнего перерыва все наладилось.
Со стороны незаметно, но мы иногда тоже кричим друг на друга. Просто у нас на это реагируют совсем по-другому. Есть лидеры, которые могут прикрикнуть – наш капитан Бранислав Иванович например.
Он может даже с улыбкой накричать! Ярослав Ракицкий, Дзюба, Юрий Жирков, Игорь Смольников – те, кто постарше, давно играют в команде, могут выразить недовольство. Это и хорошо – каждый игрок к ним прислушивается. Речь не об оскорблениях – это подсказки, на которых учатся. Есть Азмун, который всех успокаивает. Он иногда может что-то смешное выдать.
– Вы знаете Дзюбу с 19 лет. Он сильно изменился после чемпионата мира? Или лидерские качества у него были всегда?
– Он всегда был лидером! И это было самой большой его проблемой в "Спартаке". Такой характер дает возможность прогрессировать. Все великие футболисты были лидерами. Если ты не хочешь выигрывать на каждой тренировке, в каждом матче, результата не будет.
Как общаемся с Барриосом? Языковой барьер, конечно, есть. Иногда общаемся жестами. Мы называем Барриоса "Кучо". На колумбийском варианте испанского это означает "друг". Он всегда мне кричит: "Кучо!" И дальше набор непонятных слов. Отвечаю: "Все нормально, я тебя понял".
Честно – приятно играть с ним. Знаю каждый его маневр, а он знает каждый мой маневр. Тяжело найти такого футболиста, которого бы ты так понимал на поле. Получаешь больше удовольствия на поле, делаешь то, что хочется, потому что знаешь – он подстрахует тебя, ты подстрахуешь его. Барриос – отличное приобретение для нашей команды.
– Некоторые аналитики писали, что вы чуть ли не технику отбора у него позаимствовали. Это так?
– Я всегда много отбирал, когда играл в опорной зоне. Другой вопрос, что когда ты понимаешь партнера – игра смотрится совсем по-другому. А аналитики пусть пишут, - приводят слова игрока "Р-Спорт".
Магомед Оздоев: Дзюба всегда был лидером
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