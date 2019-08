Антон Шунин: обследование показало повреждение задней поверхности бедра

View this post on Instagram

Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее ? Будем болеть за «Динамо» вместе!! ??? #АнтонШунин #ДинамоМосква #ТвоякоманДа