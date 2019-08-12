Антон Шунин: обследование показало повреждение задней поверхности бедра

- Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь еще сильнее. Будем болеть за "Динамо" вместе! - написал Шунин в социальных сетях.
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Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее ? Будем болеть за «Динамо» вместе!! ??? #АнтонШунин #ДинамоМосква #ТвоякоманДа