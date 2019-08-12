» » Глава комитета по этике РФС Андреев: я убрал бы громкоговорители с "Ахмат-Арены". Иногда это невозможно слушать

Глава комитета по этике РФС Андреев: я убрал бы громкоговорители с "Ахмат-Арены". Иногда это невозможно слушать

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент, случившийся во время матча "Ахмат" - "Спартак" (1:3)
Фото: sport24
Напоминаем, что работник пресс-службы назвал арбтира встречи Алексея Сухого "козлом" через микрофон диктора стадиона.

- Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона "Ахмата". Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, не объективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения, - приводит слова Андреева Sport24.

Гендиректор "Ахмата": на стадионах кричат вещи и похуже

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Сергей Хусаинов: гол "Ахмата" нельзя было засчитывать 1
Еськов назначен на матч Лиги Европы
Сестра Неймара назвала фанатов "ПСЖ" "ублюдками"
Глава комитета по этике РФС Андреев: я убрал бы громкоговорители с "Ахмат-Арены". Иногда это невозможно слушать 5
Источник: "Удинезе" и другие итальянские клубы заинтересованы в Бакаеве 15
Коутиньо может оказаться в "Баварии"
Хердюр Магнуссон: ЦСКА движется в правильном направлении 4
Антон Шунин: обследование показало повреждение задней поверхности бедра 1
Магомед Оздоев: Дзюба всегда был лидером
"Зенит" хочет уволить главу скаутской службы Евменова? 8
Агент Сигурдссона прокомментировал состояние полузащитника 6
Тренер БАТЭ: интерес ЦСКА к Захарову? Может утка, а может нет 2
Гендиректор "Ахмата": на стадионах кричат вещи и похуже 8
Гурам Аджоев: в турнирную таблицу пока не смотрим
Артур Григорьянц: КДК может рассмотреть эпизод с ударом Чалова 14
Лэмпард: критика Моуриньо? Меня не должны волновать слова других людей 1
"Арсенал" представил синий комплект формы
Источник: ЦСКА отказался от услуг Натхо 4
Андре Шюррле: счастлив забить свой первый гол за "Спартак" 19
Малком: я хочу остаться в "Зените" и творить историю 17
Евгений Алдонин требует от МВД 47,3 млн руб 4
Сотрудник, кричавший "судья-козел": лучше бы это был кто-то другой 7
Тренер "Вулверхэмптона" о VAR: мы не должны позволить испортить футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч с "Краснодаром" 2
Рафинья Алькантара близок к переходу в "Валенсию" 2
Наставник "Селтика": Форрест просто хочет играть
Судьи испортили старт РПЛ. В каждом туре по результативной ошибке 15
Дмитрий Назаров: с нашим Зелимханом не приходится тужить (видео) 3
Константин Кучаев: пора уже определиться, играть нам с VAR или без
"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Селтика"? 13
Все новости