Глава комитета по этике РФС Андреев: я убрал бы громкоговорители с "Ахмат-Арены". Иногда это невозможно слушать

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент, случившийся во время матча "Ахмат" - "Спартак" (1:3)

Фото: sport24