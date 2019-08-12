Напоминаем, что работник пресс-службы назвал арбтира встречи Алексея Сухого "козлом" через микрофон диктора стадиона.
- Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона "Ахмата". Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, не объективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения, - приводит слова Андреева Sport24.
Гендиректор "Ахмата": на стадионах кричат вещи и похуже
Глава комитета по этике РФС Андреев: я убрал бы громкоговорители с "Ахмат-Арены". Иногда это невозможно слушать
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент, случившийся во время матча "Ахмат" - "Спартак" (1:3)
Фото: sport24
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