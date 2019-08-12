Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит эпизод воскресного матча 5-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Сочи" (0:0), в котором защитник сочинцев Иван Миладинович разбил нос форварду красно-синих Федору Чалову.
- КДК будет рассматривать эпизод с участием нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, - сказал Григорьянц.
- Это решение комитета, или же в КДК пришло письмо от армейцев?
- Нет, письмо от клуба мы не получали, комитет рассмотрит этот эпизод на основании материалов СМИ.
- Будете ли рассматривать момент с травмой Сигурдссона?
- Нет, это не в юрисдикции КДК.
"СЭ"
КДК рассмотрит эпизод матча ЦСКА – "Сочи", в котором Чалову сломали нос
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