Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков прокомментировал эпизод матча 5-го тура РПЛ между ЦСКА и "Сочи", в котором форварду армейцев Федору Чалову в кровь разбили лицо.
"Сейчас футболисты играют в масках после таких травм. Если матч со "Спартаком" через неделю, то трудно сказать, успеют ли они подготовить маску. Там ведь еще отек. Он должен спасть.
Маску можно надевать только тогда, когда отек спадет. Я думаю, что такого футболиста нужно поберечь, не выпускать со «Спартаком», и маску накладывать только через 10-15 дней", - цитирует Василькова Sport24.ru.
Врач: Чалова нужно поберечь, не выпускать со "Спартаком", маску накладывать через 10-15 дней
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