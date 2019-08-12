В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0.
Чемпионат России
5 тур
Гол: Шомуродов, 33
Ростов: Песьяков - Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов - Байрамян (Зуев, 54), Еременко, Норманн, Попов, Ионов (Глебов, 72) - Шомуродов.
Крылья Советов: Рыжиков - Анюков (Зиньковский, 69), Чернов, Карпов, Комбаров - Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Родонич, 73) - Канунников, Соболев (Голенков, 88).
Предупреждения: Чистяков, 63, Козлов, 66
"Ростов" на своем поле обыграл "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»