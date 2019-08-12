Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта прокомментировал информацию о том, что глава скаутской службы Антон Евменов может покинуть клуб из-за неудач на трансферном рынке.
"Эффективная работа по усилению состава является результатом труда спортивного департамента, тренерского штаба и руководства клуба. Разговоры о возможных отставках — это просто нелепые слухи вокруг клуба. В "Зените" все работает системно: у нас есть четкий план по развитию спортивного потенциала клуба", — цитирует Рибалту "Чемпионат".
Рибалта: разговоры о возможных отставках - это просто нелепые слухи вокруг "Зенита"
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