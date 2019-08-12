Валерий Карпин: после перерыва играли абсолютно неправильно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Крыльями Советов" (1:0) раскритиковал игру своей команды во втором тайме.- Не могу сказать так. Все матчи были сложные. В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть. Но кто сказал, что будет легко?- Те проблемы, что были во втором тайме, мне понятны. Будем поправлять. Играли абсолютно неправильно.- Слава богу, ребята собраны амбициозные, понимают, что еще ничего не сделано. Если бы не удержали победу, эти дифирамбы обратились бы в поток сами знаете чего.