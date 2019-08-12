Народный артист России Лев Лещенко поделился мнением о плохом выступлении "Динамо" под руководством Дмитрия Хохлова.
"Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со "Спартаком" и "Рубином". Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появились дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет "Динамо" — цитирует Лещенко "RT на русском".
Лев Лещенко: Хохлову, несмотря на проигрыши, нужно дать шанс. Приятно смотреть, как играет "Динамо"
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