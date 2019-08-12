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Миодраг Божович: приятно смотреть на "Ростов" в этом году. "Крылья Советов" сами себе "привезли" гол

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Ростова" (0:1) в матче 5-го тура РПЛ.

"Ростов" хорошо играет в этом году, приятно смотреть на эту команду. Мы сами себе «привезли» гол и опасные моменты у своих ворот. Во втором тайме мы попытались изменить игру, но не получилось. Думаю, что "Ростов" заслужил эту победу.

Гацкан? Это правая рука тренера на поле. Он боец, опытный игрок. Он ничуть не изменился с годами.

Четыре поражения давят на команду, на нас всех. Нет других дорог, кроме работы. Нам нужно исправлять свои ошибки. У нас много новых игроков, команда только выстраивается. Линия обороны абсолютно новая, трудно наладить игру быстро.

Что касается замены Анюкова, мы попытались ускорить игру на фланге. Выпустили Зиньковского, чтобы он мог убежать в атаку. Но не могу сказать, что у нас получилось", — цитирует Божовича пресс-служба клуба.

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Теги: Божович Крылья Советов Ростов
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