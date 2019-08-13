Источник: "Спартак" предложил "Галатасараю" 10 млн за Дианье

По информации зарубежных СМИ, нападающий "Галатасарая" Мбайе Дианье интересен московскому клубу

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Fanatik сообщает, что "красно-белые" предложили за сенегальца 10 миллионов евро.Ранее сообщалось, что "Спартак" отказался платить Дианье 3 млн евро в год.В прошлом сезоне игрок забил 30 мячей в 29 играх турецкого чемпионата и был четвертым в списке претендентов на "Золотую бутсу".