Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал трансферные кампании соперников по лиге:
- Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. "Краснодар", на мой взгляд, усилился лучше всех.
Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. "Армейцы" выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
Посмотрите, как сейчас выглядят "Динамо", "Ростов". "Спартак" сделал два-три серьезных приобретения. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться, – сказал Семин в программе "Футбол России".
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Юрий Семин: "Краснодар" усилился лучше всех
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