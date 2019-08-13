Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о возможном увольнении Миодрага Божовича:
- Это все на уровне слухов после каждой неудачной игры.
Я не считаю, что игра с "Ростовом" (Самара проиграла 0:1) была неудачной. Результат – неудачный, и тут же начинается паника, вброс. Кому-то это, видимо, надо.
Команда играет хорошо, команда строится. Тренером и тренерским штабом мы довольны, - приводит слова генерального директора sport24.
Гендир "Крыльев": отставка Божовича? Это всё на уровне слухов
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