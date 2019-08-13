Игрок московского "Динамо" поделился мнением о РПЛ:
— Ваша лига сильнее украинской. "Шахтеру" невероятно тяжело играть после своего чемпионата в ЛЧ, где уровень на порядок выше. Мало возможностей подвести себя на максимуме к топ-матчам. Ну Киев, ну "Заря", с "Александрией" "Шахтер" недавно отыгрывался — но и все.
— Уровень чемпионата России разве намного выше?
— Я смотрел три-четыре игры, и впечатление такое, что не знаешь, кто победит. «Тамбов», скажем, обыгрывает «Спартак».
Как в Англии и Италии: на выезде тебе ничего не гарантировано. Свои болельщики гонят вперед, соперник теряется, эмоций много. Это супер, - приводит слова Ордеца sport24.
Украинский защитник Иван Ордец: ваша лига сильнее украинской
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