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Украинский защитник Иван Ордец: ваша лига сильнее украинской

Игрок московского "Динамо" поделился мнением о РПЛ:

— Ваша лига сильнее украинской. "Шахтеру" невероятно тяжело играть после своего чемпионата в ЛЧ, где уровень на порядок выше. Мало возможностей подвести себя на максимуме к топ-матчам. Ну Киев, ну "Заря", с "Александрией" "Шахтер" недавно отыгрывался — но и все.

— Уровень чемпионата России разве намного выше?

— Я смотрел три-четыре игры, и впечатление такое, что не знаешь, кто победит. «Тамбов», скажем, обыгрывает «Спартак».

Как в Англии и Италии: на выезде тебе ничего не гарантировано. Свои болельщики гонят вперед, соперник теряется, эмоций много. Это супер, - приводит слова Ордеца sport24.

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Теги: Динамо Ордец
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