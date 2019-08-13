- Это тот игрок, которого мы бы не хотели отпускать. Большой игрок, отличный бомбардир. Он с нами уже очень и очень давно. Кроме того, у него есть действующий контракт.
Нет подтверждения тому, что "Зенит" действительно в нем заинтересован, официального предложения о трансфере не поступало. Это просто спекуляции, которые, однако, меня не удивляют. Мы бы хотели, чтобы Джеймс остался с нами, и, как мне кажется, он счастлив здесь.
Очень важно стараться сохранить своих лучших игроков. Мы уже продали одного из таких, поэтому не хотим расставаться с кем-то еще. Наоборот, мы работаем для того, чтобы еще усилить наш состав качественными футболистами, и не хотим продавать важных игроков. Джеймс однозначно входит в их число, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на One Football.
Тренер "Селтика": "Зенит" не делал предложения по Форресту
Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал информацию о том, что хавбека Джеймс Форрест может продолжить карьеру в Петербурге
Фото: skysports
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