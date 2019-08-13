Владимир Путин подписал указ о о присвоении наград за достижения в сфере спорта.
Награду наставник "Локо" получил "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу".
- Я только узнал об этом. Для меня это почетная награда. Эта награда значит, что ценят спортивный вклад. Это большая честь от руководства, значит, удалось как следует воспитать молодежь, правильно работать с опытными спортсменами, достичь каких-то результатов и показателей.
Эта награда в первую очередь "Локомотива". Мне почетно быть награжденным таким орденом. Буду ли отмечать? Ха-ха-ха. Некогда, играть скоро, - приводит слова Семина sport24.
Семин получил орден Александра Невского
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин стал кавалером ордена Александра Невского
Фото: Комммерсант
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