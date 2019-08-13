Несчастный Чалов. Сборная неудачников 5-го тура

Лучший бомбардир прошлого сезона получил травму перед дерби, роскошный в четырёх турах Дюпин организовал пропущенный мяч, а Юсупов подвёл партнёров удалением.Единственный и решающий мяч Казань пропустила после грубой ошибки вратаря. Дюпин был одним из лучших в четырёх турах, но в этот раз он стал причиной поражения своей команды (хотя и выручал по ходу матча).Пропустил передачу за спину в том эпизоде, когда забивал Жемалетдинов. Парфёнов решил не рисковать и убрал защитника ещё в перерыве.Защитник играл против клуба, за который выступал на протяжении шести лет. Наверняка Адесойе не хотел ударить в грязь лицом, но именно брошенный Ойеволе внутри штрафной нападающий «Оренбурга» Фамейе сравнял счёт.После удачного молодёжного Евро защитника, судя по слухам, хотел забрать к себе не только «Зенит», но и «Рома». Но последние недели новостей на эту тему нет, а сам Неделчару со всей обороной «Уфы» совсем не блистает. В игре против «Арсенала» единственный гол был забит после рикошета от Йонуца.Хотя в первом голе больше был виноват Рыков, упавший на ровном месте, Шунич также ошибся в эпизоде, пропустив голевую соперника между ног. После этого момента Рыков начал исправляться, а вот Шунич погружался всё глубже.Прямой виновник двух пропущенных голов. Сначала организовал на свои ворота страшную контратаку 4 в 1, а затем не сумел помешать Бакаеву нанести второй результативный удар с линии штрафной.Лучший «армеец» прошедшей весны провёл крайне невзрачную игру, особенно на фоне возрождающегося Ахметова, который набил вполне приличную статистику даже в такой неудачной для команды встрече. Ивану приходилось менять позицию, но на полноценное оправдание это вряд ли потянет.Самара имела несколько хороших возможностей сравнять счёт в Ростове-на-Дону, но не использовала их – и потерпела четвертое поражение подряд. Особой расточительностью отметился Кабутов, умудрившийся в двух железных эпизодах отправить мяч болельщикам.Понятное дело, что игра против «Зенита» складывалась тяжело, но это был не повод психовать, получать на ровном месте вторую жёлтую и оставлять партнёров в безнадёжной ситуации. Юсупов неплохо начал сезон, но провалился против чемпиона.Пока «быки» играли в полном составе, у «Рубина» почти не было шансов. «Краснодар» спокойно контролировал ситуацию, и всё вроде бы было хорошо. Но крайний нападающий зачем-то схлопотал ещё до перерыва две необязательные карточки и заставил партнёров потеть вторые сорок пять минут.Местами «Краснодару» везло – команда Мусаева спокойно могла бы и потерять очки, будь «Рубин» впереди поострее.Главная атакующая сила «армейцев» Фёдор Чалов получил неприятную (перелом носа со смещением) травму перед одним из главных матчей сезона – дерби со «Спартаком». Самое обидное, что судья проворонил этот момент – и преступление против игрока осталось безнаказанным.У Фёдора практически не было моментов в игре против «Сочи». Это, конечно, не только его вина, но пятый тур сложился для Чалова просто отвратительно.Фото: РПЛ / Константин Рыбин