Источник: "Спартак" перехватил Шюррле у "Локомотива"

Инсайдер Иван Карпов рассказал о том, как договаривались "красно-белые" и немецкий нападающий в своем телеграм-канале

Фото: официальный сайт "Спартака"

- Одним из самых громких трансферов этого лета стал переезд чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андреа Шюррле. Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" перешёл в московский "Спартак". Красно-белые арендовали его на сезон с правом выкупа.



"Спартак" не был единственным клубом, кто претендовал на немца. Шюррле мог уехать в Китай. Один из клубов предлагал ему 3 млн подъёмных. Отчасти из-за супруги Анны Шариповой, которая родом из Казахстана, Шюррле выбрал Россию. Там к нему проявляли интерес два клуба – "Спартак" и "Локомотив".



"Локомотив", за который уже играет бывший партнёр Шюррле по сборной Бенедикт Хёведес, предложил игроку зарплату 2 млн евро за сезон (до 2,5 с бонусами) плюс 1 млн подъёмных. Речь также шла об аренде с правом выкупа. Стороны уже ударили по рукам, осталось обсудить детали, но в последний момент в дело вмешался "Спартак".



Генеральный директор Томас Цорн дал Шюррле оклад в 2,3 млн евро в год (до 3,5 млн с бонусами) и повторил китайское предложение по подъёмным – 3 млн. Так "Спартак" увёл у "Локомотива" хорошего игрока за большие деньги. Шюррле отличился за новую команду уже во втором матче – он забил "Ахмату" в Грозном.



Генеральному директору "Локомотива" Василию Кикнадзе пришлось вступить в переговоры с Франком Рибери, которые, судя по всему, ни к чему не приведут. Авторитетный инсайдер Sky Sports Джанлука Ди Марцио сообщил, что француз отклонил предложение "Локо" и близок к переходу в "Фиорентину". Но на этом московский клуб не остановится.



Главному тренеру Юрию Сёмину не хватает "дядьки" в команду. Поэтому он просит купить ему опытного и именитого игрока, такого как Ведран Чорлука. "Локомотив" составил целый список футболистов, подходящих под критерии, и Рибери был только одним из кандидатов, - написал журналист.