Ранее сообщалось, что "Локомотив" согласовал условия с чешской стороной, но сделка сорвалась.
В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Он забил 29 голов в 32 матчах.
В текущем сезоне форвард забил один мяч в трёх играх.
Источник: ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
"Чемпионат" сообщает, что московский клуб пытается договориться с чешской "Младой-Болеслав" о переходе российского нападающего Николая Комличенко
Фото: metaratings
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