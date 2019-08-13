Источник: ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Чемпионат " сообщает, что московский клуб пытается договориться с чешской "Младой-Болеслав" о переходе российского нападающего Николая Комличенко

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Ранее сообщалось, что "Локомотив" согласовал условия с чешской стороной, но сделка сорвалась.



В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Он забил 29 голов в 32 матчах.



В текущем сезоне форвард забил один мяч в трёх играх.