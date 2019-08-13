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В РФС признали, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу ЦСКА за грубый фол против Чалова

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции оценил эпизод с ударом защитника "Сочи" Ивана Миладиновича в своей штрафной площади в лицо нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Ruspekh
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции оценил эпизод с ударом защитника "Сочи" Ивана Миладиновича в своей штрафной площади в лицо нападающему ЦСКА Федору Чалову.

"По Чалову и Миладиновичу: здесь черно-белый момент. Однозначно надо было показывать красную карточку и назначать пенальти", - цитирует Егорова Sport24.

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Теги: ЦСКА Чалов
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