Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции оценил эпизод с ударом защитника "Сочи" Ивана Миладиновича в своей штрафной площади в лицо нападающему ЦСКА Федору Чалову.
"По Чалову и Миладиновичу: здесь черно-белый момент. Однозначно надо было показывать красную карточку и назначать пенальти", - цитирует Егорова Sport24.
В РФС признали, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу ЦСКА за грубый фол против Чалова
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции оценил эпизод с ударом защитника "Сочи" Ивана Миладиновича в своей штрафной площади в лицо нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Ruspekh
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