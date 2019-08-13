В 6-м туре российской Премьер-Лиги система видеопомощи арбитрам VAR будет использована на матчах "Динамо" - "Локомотив" и "Спартак" — ЦСКА, которые состоятся 18 и 19 августа соответственно. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
"Как будет сделан выбор судей на дерби? Скинем карты до туза: кто выпадет, тот и будет судить. Шучу. Ха-ха. Сегодня вечером или в крайнем случае завтра утром вы узнаете, кто будет судить.
Судить будет кто-то из 9 арбитров, имеющих право работать с VAR", - цитирует Егорова Sport24.
На матче "Спартак" - ЦСКА будет использоваться VAR
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