Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, что не вернулся бы в "Спартак", который он покинул в 2015 году.
"Партнеры в команде часто спрашивают, пошел бы я назад в "Спартак", если бы позвали. Нет, не пошёл бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Я считаю, что ушёл достойно. Никого не предавал, никого не оскорблял. Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота "Спартака". У меня осталось определённое уважение", - сказал Дзюба в интервью на YouTube канале "Рашен Football".
Артем Дзюба рассказал, вернулся бы он в "Спартак" или нет
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, что не вернулся бы в "Спартак", который он покинул в 2015 году.
Фото: "Чемпионат"
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