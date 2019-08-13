Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал инцидент, случившийся по окончании матча 5-го тура РПЛ "Ахмата" со "Спартаком" (1:3).
В сети появилось видео, на котором президент грозненского клуба Магомед Даудов под руку увел в подтрибунное помещение главного арбитра встречи Алексея Сухого. Работавший у бровки Нобель Арустамян сказал, что во время стычки с участием Аблайе Мбенга и Георгия Джикии Даудов с бровки "показал палец", но не уточнил значение жеста.
"Этот эпизод будет рассмотрен на КДК. Ваш коллега Арустамян ничего не говорил про угрозы — такого не было. От этого очень многое зависит. В рапорте написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, а он там находиться права не имеет.
Сразу после матча я разговаривал с Даудовым. Он сам мне гарантировал, что никаких эксцессов не было. В судейской после матча посторонние лица не присутствовали.
По поводу видео: помимо инспектора на матче был делегат и комиссар. Ни у кого вопросов по поводу безопасности не было. Когда трибуны закипели, Даудов спустился к полю, чего не имел права делать. А после матча, чтобы обезопасить арбитра — не дай бог, чтобы в него не кинули — подошел к нему. Таким образом, обезопасил его. Вы знаете, что недавно комиссия УЕФА была в Грозном и разрешила проведение там матчей", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров: Даудов подошел к арбитру, чтобы в него не кинули ничего с трибуны, и обезопасил его
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