Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции рассказал о недовольстве его работой. Функционер отметил поддержку со стороны президента РФС и заявил, что не скрывается ничего, что касается работы и ошибок судей.
"Моей работой всегда кто-то недоволен. Мы с Дюковым всегда на связи. Чувствую его поддержку. Меня уже кто только не увольнял. И президенты клубов, и другие. Главное — не нервничать и не поддаваться.
Мы каждый день смотрим все игры. Знаем обо всех проблемах. Ничего не скрываем. В этом туре, если бы не было ситуации в матче ЦСКА — "Сочи", вообще особенного ничего не было бы. У нас к арбитрам есть вопросы. Случаются эпизоды. Мы не собираФемся что-то скрывать.
Будут ли на исполкоме обсуждаться судейские ошибки? Вас волнует вопрос. когда меня уволят? (смеется)", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров: чувствую поддержку Дюкова, мы на связи
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