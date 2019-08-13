Скончался известный фанат "Спартака" после ДТП в Ростовской области

К сожалению, сегодня утром наш красно-белый брат Алексей "Бахыт" умер...



Соболезнуем родным и близким Алексея... Спи спокойно, брат... pic.twitter.com/YYsbN7TifH — Фратрия (@fratria) August 14, 2019

Известный болельщик "Спартака", который находился в коме после того, как попал в ДТП, скончался, так и не приходя в сознание.Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковой машиной, в которой находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, которые находились в тот момент в автомобиле.