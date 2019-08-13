Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук рассказал, как дела у его друга и бывшего одноклубника Дмитрия Тарасова.
— Как поживает ваш друг Дмитрий Тарасов?
— Гипс с ноги сняли, работает в зале по индивидуальной программе, скоро бегать начнет. Сейчас самое главное — полностью восстановиться. А дальше, уверен, у Димы все получится. Я-то его характер знаю.
— В отличие от Самедова и Денисова, заканчивать не собирается?
— Сто процентов! У Димы и сил вагон, и желания играть хоть отбавляй. Надеюсь, до закрытия трансферного окна успеет найти команду.
"СЭ"
Алексей Миранчук: Тарасов заканчивать не собирается
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