Алексей Миранчук: Тарасов заканчивать не собирается

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук рассказал, как дела у его друга и бывшего одноклубника Дмитрия Тарасова.— Гипс с ноги сняли, работает в зале по индивидуальной программе, скоро бегать начнет. Сейчас самое главное — полностью восстановиться. А дальше, уверен, у Димы все получится. Я-то его характер знаю.— Сто процентов! У Димы и сил вагон, и желания играть хоть отбавляй. Надеюсь, до закрытия трансферного окна успеет найти команду.