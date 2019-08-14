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"Краснодар" поздравил Галицкого с днем рождения

"Краснодар" поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с 52-летием.

"Поздравляем с днем рождения Сергея Николаевича Галицкого! Коллектив клуба желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. Пусть созданный вами клуб как можно чаще радует победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит ещё больше молодых талантов!", - говорится в поздравлении.



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Теги: Краснодар Галицкий
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