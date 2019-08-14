"Краснодар" поздравил Галицкого с днем рождения

Поздравляем с днём рождения Сергея Николаевича Галицкого!?



Коллектив клуба желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. Пусть созданный вами клуб как можно чаще радует победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит ещё больше молодых талантов! pic.twitter.com/FghPkfqnu6 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 14, 2019

"Краснодар" поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с 52-летием."Поздравляем с днем рождения Сергея Николаевича Галицкого! Коллектив клуба желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. Пусть созданный вами клуб как можно чаще радует победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит ещё больше молодых талантов!", - говорится в поздравлении.