Алексей Миранчук объяснил, почему им с братом пришлось продать "роллс-ройс"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, почему "роллс-ройс" — машина не на каждый день.— А у нас уже нет "роллс-ройса"!— Продали. Была мечта, воплотили, хотя взяли не новый "роллс-ройс". Покатались и поняли: хватит. Идем дальше.— Ну что вы! "Роллс-ройс" — автомобиль совсем другого класса. Но — не на каждый день. Если в семье это вторая или третья машина — нормально. А постоянно на ней ездить не стоит. Лучше подобрать что-то попрактичнее.