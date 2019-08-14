Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, почему "роллс-ройс" — машина не на каждый день.
— Динияр Билялетдинов рассказывал: "Был в "Рубине" испанец Рочина, купил "роллс-ройс" за 20 с лишним миллионов рублей". Ваш дешевле?
— А у нас уже нет "роллс-ройса"!
— Куда подевался?
— Продали. Была мечта, воплотили, хотя взяли не новый "роллс-ройс". Покатались и поняли: хватит. Идем дальше.
— Готовы про него высказаться, как Геркус про "Ягуар": "Никому не советую"?
— Ну что вы! "Роллс-ройс" — автомобиль совсем другого класса. Но — не на каждый день. Если в семье это вторая или третья машина — нормально. А постоянно на ней ездить не стоит. Лучше подобрать что-то попрактичнее.
"СЭ"
Алексей Миранчук объяснил, почему им с братом пришлось продать "роллс-ройс"
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