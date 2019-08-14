Один из самых популярных российских музыкантов Василий Вакуленко (Баста) считает, что избиение болельщиков "Спартака" ОМОНом после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) было очень жестоким.
— Для меня это непонятная жесткость. Так нельзя. Мне было очень неловко за Ростов, когда избили людей. В Питере была такая же история, но там болельщики дали отпор, а позже были извинения. Я так скажу, когда мужчина в полной боевой выкладке бьет людей, это просто недостойно.
— Футбольная общественность сильно ополчилась на ОМОН за инцидент в Ростове. Но вам не кажется, что сами омоновцы не виноваты, у них был приказ?
— Инцидент с ОМОНом на матче "Ростов" - "Спартак"? Я из военной семьи. И мне отец всегда говорил: "У офицера есть приказ. Но если приказ преступный, то офицер руководствуется своей совестью". Да, из-за своей совести он может пострадать, но на то он и офицер с погонами и звездами на них. Да, это очень сложная ситуация.
Это было очень жестоко. Страшно представить, если бы я пошел на стадион со своей семьей и там случилось такое. В такой ситуация я, наверное, тоже полез бы драться с сотрудниками и защищать свою семью. Всю эту ситуацию я бы назвал провокацией со стороны силовиков.
"СЭ"
Баста - о действиях ОМОНа с фанатами "Спартака": тоже полез бы драться с сотрудниками и защищать свою семью
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