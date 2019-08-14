Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев в твиттере ответил на вопрос одного из подписчиков об отмене трансляции матча Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар" (2:3).
- Рекламодатели деньги назад с канала не попросят за отсутствие трансляции?
– Я в последние 4 года не имею отношения к принятию решений на спортивном телевидении. Я наемный работник отдела трансляций и даже не знаю фамилии человека или людей, которые занимаются покупкой прав, – написал Черданцев.
Георгий Черданцев: я четыре года не имею отношения к решениям на спортивном телевидении
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