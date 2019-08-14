"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью известного фаната клуба

Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта».



Маршрут «Тун-Курск-Грозный» стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся...



Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея pic.twitter.com/VLyjPPYrUQ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 14, 2019

"Спартак" в своем твиттере выразил соболезнования родным и близким известного болельщика красно-белых Алексея "Бахыта", который скончался после ДТП."Сегодня не стало преданного болельщика "Спартака" Алексея "Бахыта". Маршрут "Тун-Курск-Грозный" стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся… Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея", — говорится в сообщении.