Болельщики ЦСКА в свой группе "Вконтакте" выразили соболезнования в связи со смертью фаната "Спартака" Алексея по прозвищу Бахыт.
"Сегодня утром произошла большая утрата для российского фанатизма. После серьезной аварии в Ростовской области умер представитель красно-белого лагеря Алексей "Бахыт". В мае он пробил 500-й выезд за свою команду. С учетом сборной пробил более 530 выездов. Выражаем соболезнования родным и близким. Спи спокойно…" — говорится в сообщении фанатов ЦСКА.
Алексей попал в аварию 12 августа на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковой машиной, в которой находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, которые находились в тот момент в автомобиле.
Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью фаната "Спартака"
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