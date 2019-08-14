Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о жизни в курортном городе.
"В Сочи приятный для меня климат. Как в моем родном городе. Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28–30. Всегда солнце и очень тепло — для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.
Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать все, что хочешь. В Сочи все рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно", — цитируют Нобоа "Известия".
Кристиан Нобоа: в Сочи все рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом
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