– Чтобы покупали наш чемпионат, он должен быть интересен и более-менее похож на то, что мы видим в Европе. Но когда у нас судьи за тур чудят больше, чем в АПЛ за сезон, кому это интересно смотреть? Людям интересно смотреть и делать ставки, но кто рискнёт поставить на наш чемпионат?
Наши игроки не едут выступать в зарубежные клубы. Когда Хонда был в ЦСКА, японцы что-то покупали, но это эпизодические вещи. Должен быть уровень игры такой, какой вчера показал «Краснодар». Может, я подзаклинен на теме судейства, но оно должно быть нормальным, чтобы у людей не поднимались волосы дыбом. Эти красавцы умудряются первыми в мире своеобразно трактовать даже VAR. Это уникальные ребята, за них гордость берёт. Ещё никто толком VAR не освоил, а они уже обманывать его научились!
– Постойте, ну матч Россия-Испания на чемпионате мира… Игнашевич валит игрока, судья с VAR показывает от ворот.
– Ну так это же у нас случилось (смеётся).
Я много смотрю чемпионат Франции, смотрят, принимают решения. У нас ребята могут не реагировать на VAR. Тебе подают сигнал, а ты не идёшь смотреть. Никто не может толком понять, как он должен работать. Диву даёшься, как вольготно его трактуют, – заявил Червиченко в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.
Андрей Червиченко: ещё никто толком не освоил VAR, а наши судьи его уже обманывать научились!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о причинах, по которым чемпионат России никому не интересен за пределами нашей страны.
Фото: Global Look Press
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