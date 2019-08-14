Главный тренер "Спартака" Олег Кононов высказался о выходе "Краснодара" в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Кононов ранее возглавлял краснодарскую команду.
"Не смотрел матч "Краснодара" с "Порту", как и вы. Только концовку на "Матч ТВ". То, что «Краснодар» показал характер и выиграл, сыграв один из лучших матчей, — это факт.
Мы это ощущаем и видим не только, когда играет "Краснодар", а когда любая российская команда побеждает в еврокубках. Хочу поздравить "Краснодар" с этой замечательной победой", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: хочу поздравить "Краснодар" с замечательной победой над "Порту"
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