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Юрист - о скандале с 15-летним игроком: действия "Крыльев" законны. Родители не исполнили условия контракта

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал спор между "Крыльями Советов" и родителями 15-летнего футболиста Егора Симонова. Симонов перешел из школы самарского клуба в "Строгино", после чего "Крылья" потребовали с его семьи компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

"Данный вопрос не касается системы Российского футбольного союза и никаким образом не связан с регламентами РФС. Существует система компенсации за подготовку футболистов, которая устанавливается регламентами РФС, и данная компенсация не накладывается никаким образом ни на футболистов, ни на их родителей. Она касается исключительно футбольных клубов. Когда игрок переходит из одного клуба в другой в возрасте до 23-х лет, то его новый клуб выплачивает предыдущему определенную компенсацию.

В статье же речь о другой ситуации. Родители проиграли суд, связанный с нарушением контракта. Это распространенная практика, когда клуб берет футболиста на бесплатное обучение, но при этом хочет иметь некие гарантии, что футболист пройдет обучение до конца, и если ему предложат профессиональный контракт, то он его заключит. Как правило, в таких договорах указывается, что если футболист преждевременно прекращает спортивную подготовку в клубе и переходит в другой клуб или футбольную школу, либо отказывается подписать профессиональный контракт, то в таком случае родители должны оплатить штраф в виде компенсации всех расходов на подготовку.

Очевидно, что в данной ситуации случилось то же самое: был контракт между "Крыльями Советов" и родителями футболиста, который родители не исполнили, забрав ребенка и переведя его в школу "Строгино". А по условиям контракта нужно было заплатить штраф. За последнее время я знаю много аналогичных судебных решений. Судебная практика в данных ситуациях достаточно однозначна: такие условия в договорах являются законными, и их нужно выполнять.

Здесь два варианта: либо изначально не подписывать такой договор, либо его соблюдать и не перетаскивать ребенка из спортшколы в спортшколу без согласия клуба, с которым у тебя действует договор", - цитирует Зайцева "СЭ".


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Теги: Крылья Советов
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