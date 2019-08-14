Фабрицио Скудери, генеральный директор агентства, ведущего дела нападающего "Галатасарая" и сборной Сенегала Мбайе Дианя, рассказал, что, помимо "Спартака", интерес к футболисту проявляют и другие российские клубы.
Ранее сообщалось, что красно-белые вышли на турецкий клуб с предложением в размере 10 млн евро за 27-летнего форварда.
"Да, "Спартак" проявляет интерес к Мбайе, также футболистом интересуются и другие российские клубы. На сегодняшний день никаких официальных предложений не было", - цитирует агента Sport24.ru.
В агентстве, представляющем Дианя, сообщили, что в России им интересуется не только "Спартак"
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