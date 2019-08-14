Как пишет Sport24.ru, имущество было разделено пополам, а помещение под клинику отдано Глушакову.
Денис и Дарья Глушаковы вели бракоразводный процесс с осени 2018 года. Они были женаты с 2010 года, у них две дочери. 16 июля пара официально перестала быть мужем и женой.
Суд разделил имущество Дениса и Дарьи Глушаковых пополам
Никулинский районный суд Москвы принял решение по делу о разделе имущества между полузащитником "Ахмата" Денисом Глушаковым и его бывшей супругой Дарьей.
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