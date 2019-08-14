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Дарья Глушакова: буду подавать апелляцию. Вперед Мосгорсуд. Считаю решение нечестным

Дарья Глушакова, бывшая супруга полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова прокомментировала решение Никулинского районного суда отдать все имущество, включая помещение под клинику, футболисту.

"Решением суда я, конечно же, недовольна. Но это ещё не все. Я буду подавать апелляцию. Впереди ещё Мосгорсуд. Я буду доказывать, что он выводил деньги. Я считаю решение нечестным.

Связывалась ли я с бывшим мужем? Нет, не связывалась. У меня нет желания с ним связываться", - цитирует Глушакову Sport24.ru.


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Теги: Глушаков Ахмат
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