Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о предстоящем дерби со "Спартаком" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.
"В прошлом сезоне я уже участвовал в дерби – 2:0 мы выиграли. Будем играть. Нам нужна только победа. О предчувствиях ничего не скажу – выйдем и всё покажем. Постараемся сыграть как можно лучше – для болельщиков, для родителей и для себя", - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Игорь Дивеев: в дерби со "Спартаком" ЦСКА нужна только победа
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